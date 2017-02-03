Вся надежда на внутренние ресурсы

Государственный долг Беларуси за 2016 год вырос на 12,5% и достиг на 1 января т.г. 37 млрд. BYN. В частности, внешний государственный долг увеличился на 9,6%, до 13,6 млрд. USD (с учетом курсовых разниц), а внутренний – на 5%, до 10,2 млрд. BYN.

Таким образом, темпы роста госдолга существенно сократились по сравнению с предыдущими периодами. Напомним, в целом госдолг республики в 2015 г. вырос на 66,4% (в т.ч. внешний – сократился на 1,1%, внутренний вырос более чем вдвое), а в 2014-м – на 28,2% (в т.ч. внешний – на 1,1%, а внутренний – на 35,5%). Таким образом, рефинансирование государственного долга в большей степени происходит за счет внутренних ресурсов, чем внешних, поскольку ни договориться с МВФ о новом кредите, ни получить третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) не удалось.

Так, в 2016 г. в республику были привлечены внешние государственные займы на сумму 1934,9 млн. USD, в т.ч. 800 млн. – ЕФСР, 552 млн. – правительства и банков РФ, 446,9 млн. – банков КНР, 134,2 млн. – МБРР, 1,8 млн. USD – ЕБРР и СИБ. На погашение внешнего государственного долга с начала 2016 г. было направлено 892,4 млн. USD, в т.ч. 353,1 млн. USD – ЕФСР, 300 млн. – правительству РФ, 184,2 млн. – банкам КНР, 51,4 млн. – МБРР, 3,6 млн. – США и 0,1 млн. USD – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг рефинансировался за счет размещения внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 1642,5 млн. USD и 543,7 млн. BYN. На погашение таких ценных бумаг в течение года было направлено 1502,6 млн. USD и 599,5 млн. BYN.

Напомним, в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–­ 2020 годы, утв. Указом Президента от 15.12.2016 № 466, в ближайшие 5 лет бездефицитные платежный баланс и бюджет при снижении внешнего несвязанного государственного долга и инфляции должны стать ключевыми условиями сбалансированного развития. От этого зависит возможность повышения доступности ком­мерческого кредита и наращивания золотовалютных ре­зервов до экономически безопасного уровня.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА