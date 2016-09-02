Вся Беларусь примет участие в конкурсе социальных проектов Social Weekend

Восьмой по счету конкурс социальных проектов Social Weekend , который стартовал с приема заявок 30 августа, может стать самым масштабным в истории. Впервые белорусы смогут не только предложить полезные обществу идеи, но и указать направления социальных задач, которые больше всего волнуют белорусское общество.

«В этом году мы решили не ограничиваться традиционным приемом заявок от соискателей конкурсного финансирования. Очередной шаг вперед – это глобальный опрос, в котором смогут принять все жители нашей республики. Его цель – определить наиболее близкие людям социальные темы, выйти на решение глобальных общественных задач, к которым еще не подступались ни на государственном, ни на локальном уровне», – отметил руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский. Результаты опроса будут полезны не только для развития конкурса, но и других некоммерческих организаций и фондов, в т.ч. участников государственных социальных программ.

«Social Weekend – важное дополнение государственных инициатив, которые охватывают широкий пласт социальных проблем. При этом преимущество Social Weekend – его открытость для любых идей, возможность быстро реализовывать небольшие, но значимые проекты в любом уголке нашей страны без привлечения бюджетных средств», – отмечает директор «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций», соорганизатор конкурса Светлана Зинкевич.

Помимо опроса, в рамках Social Weekend состоится необычный «День вдохновения», когда авторы успешных проектов и представители именитых компаний попробуют вдохновить соискателей на полезные дела, а также Социальный Хакатон по разработке уникальных идей в направлениях, выявленных в опросе. Никуда не исчезнут и уже ставшие традиционными возможности для их реализации: обучение, экспертиза, финансирование.

С 30 августа по 2 октября 2016 г. любой желающий может подать заявку с идеей и получить все шансы на ее реализацию.

«Для нас «социальный проект» – это очень широкое понятие. Вовсе не ограниченное чистой благотворительностью, которая несомненно важна, – подчеркнули организаторы. – Что это может быть? Это любая идея, которая несет пользу обществу или делает окружающий нас мир лучше, которая чему-то не даст исчезнуть, что-то хорошенько улучшит или сделает что-то новое, доселе невиданное и кому-то полезное».

Конкурсные заявки будут рассматриваться не только организаторами и жюри, но и всеми желающими жителями Беларуси в рамках этапа народного голосования. Таким образом, шанс на реализацию есть у каждой идеи, даже если она не сможет вдохновить прагматичных экспертов или, напротив, будет проработанной, но избегающей публичности.

«Мы постоянно стремимся разнообразить Social Weekend новыми возможностями для участников. Предлагаем новые формы оценки, создаем особую атмосферу, помогаем и учим, вместе с авторами идей стартуем краудфандинговые кампании по сбору средств. Вот уже несколько лет конкурс курируют известные лица, выступающие не только меценатами, но и экспертами. Все это делает Social Weekend уникальным конкурсом, который растет и становится ключевым мероприятием в социальной сфере нашего государства».

Справка:

Конкурс Social Weekend проводится в Беларуси уже несколько лет. За это время было рассмотрено почти тысяча уникальных заявок и идей, около 100 из которых получили финансирование и поддержку. Среди лауреатов конкурса проект по созданию доступных медицинских протезов, поисково-спасательный отряд «Ангел», наставничество сирот «Нити дружбы» и многие другие.

Прием заявок на конкурс завершится 2 октября 2016 года. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте: www.socialweekend.by либо по электронной почте sw8.belarus@gmail.com