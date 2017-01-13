По оценкам ВБ, в 2016 г. мировая экономика выросла на 2,3%, что стало самым слабым показателем за посткризисный период. Теперь положение не­сколько улучшается. В текущем году рост ВВП в развитых странах, как ожидается, составит 1,8% (июньский прогноз – 1,9%), в странах с развивающейся экономикой – 4,2%, а в 2018-м – соответственно 1,8% и 4,6%, говорится в докладе ВБ. Фискальное стимулирование в ведущих странах, особенно в США, может повысить темпы экономического роста и выше прогноза, если не помешает усиление протекционизма в торговле. ВБ сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017–2018 гг. на уровне 2,2% и 2,1% соответственно, в 2019 г. – на 1,9%. Прогноз увеличения экономики еврозоны на 2017 и 2018 гг. понижены на 0,1 п.п. – до 1,5% и 1,4%. В 2019 г. ВВП, как ожидается, повысится на 1,4%. Однако данный прогноз омрачается наличием неопределенности в отношении направления политики в ведущих странах. Это может привести к затягиванию периода медленного роста инвестиций, сдерживающего экономический рост в странах с низким, средним и высоким уровнями дохода.

В Европе и Центральной Азии согласно прогнозам ВБ рост в 2017 г. ускорится до 2,4% благодаря оживлению роста в странах – экспортерах биржевых товаров и в Турции. Для Беларуси ВБ прогнозирует спад в текущем году на 0,5%, в следующем – рост на 1,3% (что на 0,5 п.п. лучше, чем в предыдущем прогнозе), а в 2019-м – на 1,4%. Это существенно меньше, чем предусмотрено Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы. При этом в числе главных факторов, препятствующих ускорению рос­та в нашей стране, в докладе ВБ названы политическая нестабильность, внешнее влияние со­стояния торговых партнеров, а также риски, связанные с возросшим уровнем госдолга.

Рост в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах – экспортерах биржевых товаров, как ожидается, составит 2,3% в 2017 г., после 0,3% в 2016-м. Экономика стран с формирующимся рын­ком и развивающихся стран, являющихся импортерами бир­жевых товаров, должна вырасти на 5,6% в текущем году. Так, прогноз увеличения ВВП Китая на 2017 и 2018 гг. сохранен на уровне 6,5% и 6,3%, прогноз на 2019 г. – рост на 6,3%. Прогноз ВБ для России также не изменился: после падения ВВП на 0,6% в 2016 г. ожидается рост на 1,5% (в связи с завершением адаптации к низким ценам на нефть), в 2017–2019 гг. – на 1,7% и 1,8%. Но общие перспективы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран будут омрачаться низкими показа­те­лями международной тор­говли, пониженным уровнем инвестиций и слабым ростом производительности труда.

В докладе ВБ констатируется замедление роста инвестиций в странах с формирующимся рын­ком и в развивающихся странах, на долю которых приходится 1/3 мирового ВВП и около 3/4 мирового населения и бедного населения мира. Рост инвестиций снизился в среднем с 10% в 2010 г. до 3,4% в 2015-м и, вероятно, снизился еще на 0,5 п.п. в 2016-м. Это отчасти связано с коррекцией в сравнении с высокими докризисными уров­нями, но в большей степени – с препятствующими росту факторами, в т.ч. с падением цен на нефть (для стран – экспортеров нефти), замедлением притока прямых иностранных инвестиций (для стран – импортеров биржевых товаров), а также с ростом частной задолженности и политическими рисками.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ