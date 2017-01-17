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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Все согласовано

17.01.2017

Между сторонами заключен договор поставки, в котором наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей, однако нет прямого указания на то, что товар продается в рассрочку.

Является ли в таком случае условие договора поставки об оплате товара в рассрочку согласованным?

Да, является.

В соответствии с п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые на­званы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В силу норм ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий пред­принимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупат...

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