Вопрос-ответ
Все согласовано
Между сторонами заключен договор поставки, в котором наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей, однако нет прямого указания на то, что товар продается в рассрочку.
Является ли в таком случае условие договора поставки об оплате товара в рассрочку согласованным?
Да, является.
В соответствии с п. 1 ст. 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
В силу норм ст. 476 ГК по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупат...