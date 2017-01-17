Все согласовано

Между сторонами заключен договор поставки, в котором наряду с другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и размеры платежей, однако нет прямого указания на то, что товар продается в рассрочку.

Является ли в таком случае условие договора поставки об оплате товара в рассрочку согласованным?