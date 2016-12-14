Все общее: аудит, кредиты и биржи

Проект Соглашения об аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) одобрен на заседании Консультативного комитета по финансовым рынкам.

Соглашение направленно на формирование единого рынка аудиторских услуг ЕАЭС. В нем определены единые подходы к организации и осуществлению регулирования аудиторской деятельности, которые должны позволить лицам любого государства – члена Союза права на поставку и получение аудиторских услуг без ограничений и изъятий. Предусматривается взаимное признание квалификационных аттестатов аудиторов стран-участниц союза, аудиторских заключений, выдаваемых аудиторской организацией одного государства на территории других стран ЕАЭС.

На заседании также обсуждался вопрос разработки Концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, который должен начать работать не позднее 2025 года. В нем предполагается закрепить алгоритм действий и конкретизацию норм Договора о ЕАЭС. Концепция станет рамочным оформлением всех соглашений в финансовой сфере, работу над которыми уже ведет финансовый блок ЕЭК.

Департамент финансовой политики ЕЭК представил основные элементы «дорожной карты» по формированию единого биржевого пространства. Стороны обсудили ход работы по подготовке Плана гармонизации законодательства стран-участниц ЕАЭС в финансовой сфере в рамках соответствующего Соглашения.

Также комитет обсудил проект Соглашения о взаимодействии стран – партнеров ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй. Предполагается, что оно позволит заемщикам из стран ЕАЭС получать кредиты не только там, где хранятся данные об их кредитоспособности, но и в остальных государствах союза.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН