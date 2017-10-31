Время работать и отдыхать

Можно ли при суммированном учете рабочего времени запланировать в графике работ 6 рабочих дней подряд?

Согласно ст. 136 ТК выходные дни предоставляются не позднее чем за 6 рабочих дней подряд. Эта норма распространяется на работников независимо от режима их рабочего времени.

Таким образом, не допускается планирование подряд 7 и более рабочих дней независимо от их продолжительности. Указанные нормы ТК не распространяются на вахтовый метод работы.

Ответ: Да, можно.

Автор публикации: Ирина НОВИКОВА, экономист