Время подписывать союзный кодекс

Предполагается, что новый кодекс вступит в силу в середине 2017 г. Об этом заявил член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Мукай Кадыркулов на III Евразийском экономическом конгрессе 6 декабря. При этом придется внести существенные поправки в национальное и наднациональное законодательство по вопросам таможенного регулирования. Действующий Таможенный кодекс ТС содержит 339 отсылочных норм, из которых почти половина – к налоговому, валютному, административному, гражданскому и другим сферам законодательства. Такие отсылки остались и в ТК ЕАЭС, но те, которые связаны с таможенным регулированием (их в действующем ТК ТС больше 200), кардинально пересмотрены.

Кроме того, проект ТК ЕАЭС содержит 279 норм, находящихся в компетенции ЕЭК, что существенно усиливает ее полномочия по сравнению с действующим документом.

Главы правительств стран ЕАЭС в ноябре одобрили проект договора о ТК ЕАЭС, после чего он был направлен во все государства-участники для проведения процедур, необходимых для его подписания. Но быть полностью уверенным, что оно состоится 26 декабря, нельзя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по проекту договора о ТК ЕАЭС, в частности, поинтересовался, учтены ли в новом кодексе ранее достигнутые интеграционные договоренности, отвечает ли этот документ изменившейся геополитической ситуации у основных партнеров по союзу. «И, самое главное, учитывает ли он те ошибки, которые были допущены и которые неприемлемы для нас прежде всего с финансовой точки зрения?» – спросил глава государства.

Президент также хотел узнать, насколько новый кодекс будет способствовать развитию инвестиционного климата, повышению транзитной привлекательности Беларуси, защите отечественных производителей, будет ли обеспечена экономическая безопасность страны. «В конце концов, будем ли мы принимать решения по этим экономическим проблемам в Беларуси или за нас будет кто-то принимать?» – задал вопрос А. Лукашенко. И вообще, не является ли преждевременным вынесение отдельных решений в сфере таможенного регулирования с национального на наднациональный уровень? Также Президент пожелал узнать, что Беларусь получает от ввозных таможенных пошлин в ЕАЭС с учетом произошедших изменений. «Если мы что-то выигрываем - хорошо, но если проигрываем, как я понял из вашего доклада, тогда зачем нам такой союз?» – сказал А. Лукашенко.

Вероятно, ответы на эти вопросы надо было искать несколько раньше. Но теперь их придется выяснять непосредственно к встрече глав государств. Впрочем

Тем временем, председатель ГТК Юрий Сенько сообщил о достигнутой договоренности снизить в рамках союза нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами наземным транспортом до 500 евро и 25 кг (сейчас они составляют 1500 евро и 50 кг). Это было предложение Беларуси, которой удалось убедить своих партнеров в необходимости такого решения. Остается надеяться, что после подписания кодекса стороны не изменят свою позицию и будут соблюдать достигнутые соглашения.

Напомним, что в нашей стране действуют гораздо более жесткие ограничения на ввоз, чем у остальных партнеров по ЕАЭС: при поездках чаще одного раза в 3 месяца разрешается ввозить товаров на сумму не более 300 евро и не более 20 кг, а при заказе товаров через Интернет беспошлинно можно получать посылки не дороже 22 евро в месяц.

Автор публикации: Дмитрий КОРШУНОВ