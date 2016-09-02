Время примиряться

Как свидетельствует судебная практика, намерение урегулировать спор миром может возникать у сторон на различных стадиях судебного процесса, а также за его пределами. Так, стороны довольно часто направляют в суд ходатайства об открытии примирительных процедур, в т.ч. в рамках приказного производства, а также после вынесения судом определения о судебном приказе.

Анализ норм ХПК указывает на то, что процессуальное оформление и утверждение соглашений о примирении допускаются в суде на любой стадии гражданского или хозяйственного процесса с момента возбуждения производства по делу, а также в исполнительном производстве. Приказное же производство в экономических судах стоит особняком от искового производства и имеет важное отличие, которое препятствует утверждению соглашения о примирении. В частности, судебные заседания в рамках приказного производства не проводятся, соответственно, отсутствует возможность утверждения в судебном заседании соглашения о примирении.

Подтверждение этого содержится в п. 2 постановления Пленума ВС от 29.06.2016 № 3 «О пр...