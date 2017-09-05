Вопрос-ответ
Временная материальная ответственность
С работниками заключен договор о коллективной материальной ответственности. Один из них ушел в отпуск, в связи с чем из другой бригады временно переведен другой работник на 1 месяц.
Как оформить (каким документом) присоединение этого работника к договору о коллективной материальной ответственности на месяц?
Работник должен подписать действующий договор о коллективной материальной ответственности.
Согласно ч. 3 ст. 406 ТК письменный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности заключается между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады).
В соответствии с п. 9 Положения о коллективной (бригадной) материальной ответственности, утв. постановлением Минтруда от 14.04.2000 № 54, договор не перезаключается при выбытии из состава коллектива (бригады) отдельных работников или приеме в коллектив (бригаду) новых работников. В этих случаях в...
Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству