Временная материальная ответственность

С работниками заключен договор о коллективной материальной ответственности. Один из них ушел в отпуск, в связи с чем из другой бригады временно переведен другой работник на 1 месяц.

Как оформить (каким документом) присоединение этого работника к договору о коллективной материальной ответственности на месяц?

Работник должен подписать действующий договор о коллективной материальной ответственности.

Согласно ч. 3 ст. 406 ТК письменный договор о кол­лективной (бригадной) материальной ответственности заключается между нанимателем и всеми членами коллектива (бригады).

В соответствии с п. 9 Положения о коллективной (бригадной) материальной ответственности, утв. по­становлением Минтруда от 14.04.2000 № 54, договор не перезаключается при выбытии из состава коллектива (бригады) отдельных работников или приеме в коллектив (бригаду) новых работников. В этих случаях в...

Автор публикации: Алексей ШТЕЙНЕР, юрист, специалист по трудовому законодательству