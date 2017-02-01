Врачам-интернам повысили зарплату

Постановлением Совмина от 27.01.2017 № 78 «О повышении тарифных окладов отдельным категориям работников здравоохранения», вступившим в силу с 1 февраля 2017 г., повышена зарплата интернам, работающим в бюджетных организациях.

При этом тарифные оклады врачам-интернам, провизорам-интернам, работающим в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, увеличены сразу на 40%.

Минздраву, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям организаций, указанных в постановлении № 78, поручено обеспечить перерасчет заработной платы врачей-интернов, провизоров-интернов в соответствии с установленным повышением.

Немаловажно, что постановление № 78, несмотря на указанный срок вступления в силу, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 г. Другими словами, перерасчет заработной платы перечисленным выше категориям работников здравоохранения надо будет произвести за январь.