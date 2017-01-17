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№4 (2011) от 17.01.2017

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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Врач без высшего образования

17.01.2017

Можно ли применить производную должность «ведущий» ветврачу, у которого нет высшего образования?

Нет, нельзя. Также нельзя назначить на должность ветеринарного врача работника, не имеющего высшего образования.

Согласно ст. 61 ТК отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей квалификации осуществляются в порядке, определяемом кол­лективным договором, соглашением или нанимателем в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником долж­ностей служащих (ЕКСД), иными квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке.

Квалификационная характеристика должности «Ветеринарный врач», содержащаяся в выпуске 25 ЕКСД, предусматрива...

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