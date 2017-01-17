Вопрос-ответ
Врач без высшего образования
Можно ли применить производную должность «ведущий» ветврачу, у которого нет высшего образования?
Нет, нельзя. Также нельзя назначить на должность ветеринарного врача работника, не имеющего высшего образования.
Согласно ст. 61 ТК отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным разрядам (должностям) и присвоение работникам соответствующей квалификации осуществляются в порядке, определяемом коллективным договором, соглашением или нанимателем в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым квалификационным справочником должностей служащих (ЕКСД), иными квалификационными справочниками, утвержденными в установленном порядке.
Квалификационная характеристика должности «Ветеринарный врач», содержащаяся в выпуске 25 ЕКСД, предусматрива...