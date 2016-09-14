Возврат займов отложен

Напомним, в прошлом году в соответствии с Указом от 29.06.2015 № 281 участникам холдинга «Гомсельмаш» были выданы бюджетные займы: ОАО «Гомсельмаш» – до 296,9 млн. USD, ОАО «Гомельский завод литья и нормалей» – до 125,6 млн. USD, ОАО «Гомельский завод специнструмента и технологической оснастки» – до 3,3 млн. USD под 7% годовых с ежеквартальной уплатой процентов.

Средства для этого были получены в результате выпуска Минфином валютных 7-процентных государственных долгосрочных облигаций на сумму до 425,8 млн. USD. Эти бумаги были размещены в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» (364 млн. USD), ЗАО «Альфа-Банк» (20,3 млн.), ОАО «Белвнешэкономбанк» (13 млн.), ОАО «Белгазпромбанк» (28,5 млн. USD). При этом предусматривалось погашение этих облигаций в 2019–2022 гг. ежегодно равными долями, ежеквартальная уплата процентов и возможностью их обмена на облигации других выпусков.

В свою очередь, участники холдинга должны были вернуть государству в 2016 году (с 1 июля) не менее 25 млн. USD, а в последующие годы – не менее 50 млн. USD ежегодно до 30 июня 2022 г. Теперь согласно Указу № 281 этот порядок несколько изменен: возврат бюджетных займов будет осуществляться в 2019–2022 гг. в соответствии с графиком, согласованным с Минфином. Таким образом, предприятия холдинга получают отсрочку начала выплат на 2,5 года.

Это должно поспособствовать улучшению их финансового положения – если позволит ситуация на рынке. Именно падение спроса привело к обвалу производства и проблемам, которые приходится решать с помощью бюджетных вливаний. Так, производство зерноуборочных комбайнов в республике сократилось с 2035 в 2010 г. до 374 в 2015-м, т.е. оно упало более чем вдвое, а кормоуборочных самоходных комбайнов и комплексов – с 441 до 145. Правда, в текущем году ситуация несколько улучшается. Однако, пока по итогам I квартала чистый убыток ОАО «Гомсельмаш» составил почти 992,5 млрд. Br (до деноминации), а Гомельского завода литья и нормалей – 525,1 млрд. Поэтому отсрочка погашения бюджетных займов придется очень кстати.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ