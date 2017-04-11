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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Консультации

Возврат товара: бухгалтерский учет и налогообложение

11.04.2017

В практике хозяйствования нередки случаи, когда покупатель по каким-либо причинам возвращает товар продавцу. Рассмотрим отражение данной операции в бухгалтерском и налоговом учете на примере типичной ситуации.

Ситуация. Товар реализован в октябре 2016 г., а в марте 2017 г. он возвращен продавцу:

1) как брак;

2) как товар надлежащего качества.

Возврат бракованного товара

Статьей 439 ГК установлено, что продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец должен передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или) описанию. Также ст. 445 ГК предусмотрено, что в случае существенного нарушения требова...

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