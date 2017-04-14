Возврат груза отмечается в СМR-накладной

Можно ли по данной СМR-накладной произвести перевозчику возврат груза его отправителю?

Отказ грузополучателя в принятии груза должен быть четко сформулирован в гр. 24 СМR-накладной.

Согласно ст. 46 Закона от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» грузополучатель может отказаться от получения груза только в случае, если его свойства вследствие порчи или повреждения изменились настолько, что исключают возможность полного или частичного использования груза по прямому назначению. При отказе от получения груза грузополучатель обязан сделать отметку об этом в соответствующем транспортном документе.

В любом случае решение о дальнейшей судьбе груза принимается заказчиком автомобильной перевозки груза.

Заказчик автомобильной перевозки...