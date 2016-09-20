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№72 (1979) от 20.09.2016

19 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Возврат госпошлины при утере оригинала «платежки»

20.09.2016

Можно ли вернуть госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении при утере оригинала платежного документа об ее уплате?

Как сообщили в отделе информационно-разъяснительной работы МНС, в последние время участились случаи утери гражданами оригиналов платежных документов об уплате указанной в вопросе госпошлины. При этом без оригинала этого документа гражданин при прохождении техосмотра своего транспортного средства не может получить указанное разрешение, и в то же время налоговый орган не вправе вернуть уплаченную госпошлину.

Для разрешения сложившейся ситуации таким образом, чтобы, с одной стороны, не ущемлялись права и интересы граждан, а с другой – учитывались государственные интересы, внесены изменения в постановление Минфина и Нацбанка от 8.07.2016 № 61/373 «О внесении изменений и дополнений в Инструк...

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