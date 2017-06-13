Возвращение с возмещением: когда задержался в командировке в выходной

Вопрос о возможности возмещения стоимости проезда, когда работник возвращается к месту работы, проведя выходные в месте командирования, и отнесения этого возмещения на затраты, учитываемые при налогообложении, не раз обсуждался на страницах «ЭГ». Но вопрос оставался «открытым».

В отсутствие официальной позиции Минтруда комментарии и мнения специалистов расходились. Поэтому на предприятиях периодически возникали споры: оплачивать ли такие расходы и как быть с отнесением на затраты, учитываемые при налогообложении прибыли. На прак­тике обычно стоимость билета ком­пенсировалась за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, или вообще не возмещалась.

Недавно Ассоциация аудито...