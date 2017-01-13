Возмещение затрат нанимателям на подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников

Наниматели, содействующие работникам в приобретении профессии, опыта работы, специальных зна­ний и умений, могут претендовать на полную или частичную компенсацию государством затрат на эти цели. Обращаем внимание, что с января 2017 г. порядок и условия получения такой компенсации изменены.

С 7.01.2017 г. действует новая Инструкция о порядке и условиях компенсации органами по труду, занятости и социальной защите нанимателям, учреж­дениям уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовым профилакториям затрат на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников и лиц, привлекаемых к труду, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.10.2016 № 63, которая заменит аналогичный документ, принятый 10 лет назад.

В Инструкции определены порядок и условия полной или частичной компенсации органами занятости затрат нанимателям. В частности, им компенсируются затраты на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (далее – об...