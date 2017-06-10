Бюджет
Возмещение процентов – главный козырь господдержки
Семи белорусским компаниям возместят из республиканского бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами, полученными на финансирование инвестиционных проектов.
Такую господдержку получат предприятия разных отраслей: пищевой, мебельной, машиностроения, металлургии. В соответствии с постановлением Совмина от 6.06.2017 № 428 будет возмещена за счет средств бюджета часть процентов, уплаченных в 2017 году за пользование банковскими кредитам 7 предприятиям: ОАО «Здравушка-милк» (в части Березинского филиала), ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (в части филиала «Мстиславский»), ОАО «Ольса», ОАО «Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Гомсельмаш».
Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Средства, выделяемые юрлицам в соответствии с постановлением, используются ими в 2017-2018 годах для реализации инвестпроектов. Предельная сумма возмещения процентов в текущем году составит 1367,7 тыс. BYN и 6,6 млн. евро.
Министерствам и облисполкомам, по предложениям которых принимается решение о такой государственной поддержке, поручено обеспечить контроль за реализацией инвестпроектов перечисленных предприятий и представление в Министерство экономики до 25.02.2018 г. информации о ходе их реализации. Общий контроль возлагается на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей. В свою очередь Минэкономики и Минфину до 5.03.2018 г. предстоит представить в Совмин аналитическую информацию о ходе реализации постановления № 428.
Справка «ЭГ»: Финансовые результаты получателей господдержки по постановлению № 428
|
Наименование ОАО
|
Выручка
|
Прибыль/убыток от реализации
|
Чистая прибыль/убыток
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
2016
|
2015
|
«Здравушка-милк»
|
195,2
|
160,2
|
23,7
|
10,2
|
1,5
|
-23,5
|
«Минск Кристалл» УКХ «Минск Кристалл Групп»
|
116,3
|
129,6
|
23,96
|
14,4
|
0,8
|
0,24
|
«Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»
|
495,2
|
395,3
|
41,7
|
15,0
|
0,27
|
0,04
|
«Ольса»
|
49,6
|
38,0
|
7,3
|
5,2
|
4,8
|
2,5
|
«Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания»
|
1710,0
|
1658,0
|
28,2
|
-12,7
|
0,04
|
-262,6
|
«Гомсельмаш»
|
339,3
|
228,7
|
21,1
|
-29,2
|
210,5
|
192,3
|
Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов
|
|
|
|
|
|
Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА