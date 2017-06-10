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№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

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Бюджет
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Возмещение процентов – главный козырь господдержки

10.06.2017

Семи белорусским компаниям возместят из республиканского бюджета часть процентов за пользование банковскими кредитами, полученными на финансирование инвестиционных проектов.

Такую господдержку получат предприятия разных отраслей: пищевой, мебельной, машиностроения, металлургии. В соответствии с постановлением Совмина от 6.06.2017 № 428 будет возмещена за счет средств бюджета часть процентов, уплаченных в 2017 году за пользование банковскими кредитам 7 предприятиям: ОАО «Здравушка-милк» (в части Березинского филиала), ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (в части филиала «Мстиславский»), ОАО «Ольса», ОАО «Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Гомсельмаш».

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Средства, выделяемые юрлицам в соответствии с постановлением, используются ими в 2017-2018 годах для реализации инвестпроектов. Предельная сумма возмещения процентов в текущем году составит 1367,7 тыс. BYN и 6,6 млн. евро.

Министерствам и облисполкомам, по предложениям которых принимается решение о такой государственной поддержке, поручено обеспечить контроль за реализацией инвестпроектов перечисленных предприятий и представление в Министерство экономики до 25.02.2018 г. информации о ходе их реализации. Общий контроль возлагается на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей. В свою очередь Минэкономики и Минфину до 5.03.2018 г. предстоит представить в Совмин аналитическую информацию о ходе реализации постановления № 428.

Справка «ЭГ»: Финансовые результаты получателей господдержки по постановлению № 428

Наименование ОАО

Выручка

Прибыль/убыток от реализации

Чистая прибыль/убыток

2016

2015

2016

2015

2016

2015

«Здравушка-милк»

195,2

160,2

23,7

10,2

1,5

-23,5

«Минск Кристалл» УКХ «Минск Кристалл Групп»

116,3

129,6

23,96

14,4

0,8

0,24

«Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»

495,2

395,3

41,7

15,0

0,27

0,04

«Ольса»

49,6

38,0

7,3

5,2

4,8

2,5

«Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания»

1710,0

1658,0

28,2

-12,7

0,04

-262,6

«Гомсельмаш»

339,3

228,7

21,1

-29,2

210,5

192,3

Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

 

 

 

 

 

 

 

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА

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