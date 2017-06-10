Возмещение процентов – главный козырь господдержки

Такую господдержку получат предприятия разных отраслей: пищевой, мебельной, машиностроения, металлургии. В соответствии с постановлением Совмина от 6.06.2017 № 428 будет возмещена за счет средств бюджета часть процентов, уплаченных в 2017 году за пользование банковскими кредитам 7 предприятиям: ОАО «Здравушка-милк» (в части Березинского филиала), ОАО «Минск Кристалл» - управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ОАО «Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» (в части филиала «Мстиславский»), ОАО «Ольса», ОАО «Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов», ОАО «Гомсельмаш».

Возмещение будет идти за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, направляемых на развитие высокоэффективных производств. Средства, выделяемые юрлицам в соответствии с постановлением, используются ими в 2017-2018 годах для реализации инвестпроектов. Предельная сумма возмещения процентов в текущем году составит 1367,7 тыс. BYN и 6,6 млн. евро.

Министерствам и облисполкомам, по предложениям которых принимается решение о такой государственной поддержке, поручено обеспечить контроль за реализацией инвестпроектов перечисленных предприятий и представление в Министерство экономики до 25.02.2018 г. информации о ходе их реализации. Общий контроль возлагается на заместителей премьер-министра в соответствии с распределением обязанностей. В свою очередь Минэкономики и Минфину до 5.03.2018 г. предстоит представить в Совмин аналитическую информацию о ходе реализации постановления № 428.

Справка «ЭГ»: Финансовые результаты получателей господдержки по постановлению № 428

Наименование ОАО Выручка Прибыль/убыток от реализации Чистая прибыль/убыток 2016 2015 2016 2015 2016 2015 «Здравушка-милк» 195,2 160,2 23,7 10,2 1,5 -23,5 «Минск Кристалл» УКХ «Минск Кристалл Групп» 116,3 129,6 23,96 14,4 0,8 0,24 «Бабушкина крынка» – УКХ «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» 495,2 395,3 41,7 15,0 0,27 0,04 «Ольса» 49,6 38,0 7,3 5,2 4,8 2,5 «Белорусский металлургический завод - УКХ «Белорусская металлургическая компания» 1710,0 1658,0 28,2 -12,7 0,04 -262,6 «Гомсельмаш» 339,3 228,7 21,1 -29,2 210,5 192,3 Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА