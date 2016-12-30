Возмещаемые расходы у арендодателя, применяющего УСН

Министерство по налогам и сборам письмом от 15.12.2016 № 2-3-15/2413 разъяснило особенности налогообложения сумм арендатором возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату, у арендодателя, применяющего упрощенную систему налогообложения (далее – УСН).

Согласно абз. 3 ч. 6 п. 2 ст. 288 НК при сдаче имущества в аренду в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав для целей определения налоговой базы и валовой выручки налога при УСН у арендодателя включается сумма аренд­ной платы, а также сумма возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату. Суммы возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату, независимо от даты фактического осуществления таких расходов плательщиком налога при УСН учитываются в составе выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на дату поступления возмещения этих расходов (в том числе в натуральной форме) либо на дату иного прекращения обязательства по возмещению указанных расходов, в т.ч. в результате зачета, уступки права требования, перечисления денежных средств на счета третьих лиц.

Соответственно, при наличии у арендатора обязательства по возмещению арендодателю, в частности, расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией арендованного недвижимого имущества (далее – расходы), и последующем его исполнении либо прекращении по иному основанию (в т.ч. в результате зачета, уступки права требования, перечисления денежных средств на счета третьих лиц) у арендодателя суммы указанного возмещения включаются в налоговую базу налога при УСН.

Если арендатором напрямую (без участия арендодателя) заключается договор с обслуживающей ор­ганизацией и вопросы, связанные с несением рас­ходов, не упоминаются в договоре аренды (ином договоре), заключенном между арендодателем и арен­датором, в отсутствие обстоятельств, указанных в ч. 3 данного письма, суммы оплаты арендатором указанных расходов обслуживающей организации в налоговую базу налога при УСН у арендодателя по основаниям абз. 3 ч. 6 п. 2 ст. 288 НК не включаются.