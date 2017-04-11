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№28 (2035) от 11.04.2017

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№28 (2035) от 11.04.2017

11 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Восстановление на работе по решению суда

11.04.2017

Работник, с которым заключен контракт сроком до 28.02.2017 г., был уволен 20.12.2016 г. за прогул без уважительных причин, но в последующем восстановлен на работе по решению суда от 7.03.2017.

Как должен поступить наниматель, учитывая, что за время судебного разбирательства срок контракта с работником истек?

Действие трудового договора считается продолженным на неопределенный срок.

Согласно ст. 39 ТК если по истечении срока действия срочного трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, то действие трудового договора считается продолженным на неопределенный срок.

В рассматриваемом случае фактически сложилась ситуация, когда срок действия контракта истек, но трудовые отношения не были ни продлены путем продления или заключения нового контракта, ни прекращены в связи с истечением срока контракта (п. 2...

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