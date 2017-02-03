Внешняя торговля возвращается к минимуму

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам прошлого года составило -4154,2 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло лишь -3631,1 млн. USD. При этом в целом оборот внешней торговли сократился на 10,5%.

За январь–декабрь 2016 г. белорусский экспорт составил 23 415,5 млн. USD, а импорт – 27 569,7 млн., что, соответственно, на 12,2% и 9% меньше, чем за 2015 г.

Это минимальные значения импорта за последние 10 лет и экспорта за 7 лет (см. диаграмму).

Импорт из стран СНГ сократился на 9,1%, до 16 534,6 млн. USD, а объем поставок белорусских товаров в эти государства превысил прошлогодний уровень на 3,2%, достигнув 14 521 млн. USD. В основном это обусловлено ростом поставок в Россию на 4%, до 10 398,4 млн. USD, хотя импорт из РФ в нашу страну снизился на 10,8%, до 15 295,4 млн.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в 2016 г. вырос на 2,2%, до 11 253,2 млн. USD, а импорт из них снизился на 10,7%, до 15 365,5 млн. Отрицательное сальдо в размере -4112,3 млн. USD целиком обеспечено дисбалансом в тор­говле с Россией, который составил -4476,6 млн. USD (в 1,5 раза меньше, чем годом ранее). При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла с 41,3% в 2015 г. до 48,1% в 2016 г., в т.ч. в РФ – с 39% до 46,2%. Заметим, что 96,1% нашего экспорта в страны ЕАЭС и 99,5% импорта из них в Беларусь приходится на Рос­сию (годом ранее – 94,4 и 99,6% соответственно).

В торговле со странами вне СНГ экспорт уменьшился на 29,3%, до 8894,5 млн. USD, импорт – на 7,6%, до 11 035,1 млн. Со странами Евросоюза экспорт сократился на 33,7% и составил 5671,7 млн. USD, а импорт – на 5,6%, до 5504,0 млн. USD. Доля экспорта в ЕС сократилась с 32,1% в 2015 г. до 24,2% по итогам прошлого года.

В результате в торговле со странами СНГ длaя Беларуси сложилось отрицательное саль­до: -2013,6 млн. USD и -2140,6 млн. со странами вне СНГ (годом ранее оно составляло -4266,6 млн. и +635,5 млн. USD соответственно). Со странами ЕС сальдо осталось положительным: 167,7 млн. USD (годом ранее – +2715,5 млн. USD).

Таким образом, ориентация белорусского экспорта на рос­сийский рынок и, соответственно, зависимость от экономической ситуации у восточных соседей существенно усилилась.







Автор публикации:Роман КУНИЦКИЙ