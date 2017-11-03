Внешняя торговля наращивает дефицит

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам 9 месяцев текущего года составило -3251,7 млн. USD, сообщает Белстат. Годом ранее оно составляло -2382 млн. USD. При этом темпы роста экспорта и импорта к концу III квартала замедлились.

За январь–сентябрь т.г. белорусский экспорт составил 20 914,8 млн. USD, а импорт – 24 166,5 млн., что соответст­венно на 20,9% и 22,8% больше, чем за аналогичный период 2016 г. Напомним, еще месяц назад темпы роста экспорта, по уточненным данным, составляли 21,1%, а импорта – 22,3%.

В частности, поставки белорусских товаров в страны СНГ выросли на 22,7%, до 12 871,1 млн. USD, импорт из них – на 23,6%, до 14 760 млн. При этом поставки в Россию увеличились по сравнению с январем–­ сен­тябрем 2016 г. на 21%, до 9473,2 млн. USD, а из РФ в нашу страну – на 23,8%, до 13 728 млн.

В целом экспорт в страны Евразийского экономического союза в январе–сентябре т.г. вырос на 23,2%, до 10 018,6 млн. USD, а импорт из них – на 24%, до 13 799 млн. Отрицательное сальдо в размере -3780,4 млн. USD целиком обеспечено дисбалансом в тор­говле с Россией, который составил -4254,8 млн. USD.

В торговле со странами вне СНГ экспорт увеличился на 18%, до 8043,7 млн. USD, импорт – на 21,5%, до 9406,5 млн., в т.ч. со странами Евросоюза – на 22,9 и 21,9% соответственно: до 5481,3 млн. и 4769,7 млн. USD.

В результате в торговле со странами СНГ для Беларуси сложилось отрицательное саль­до – минус 1888,9 млн. USD, со странами вне СНГ – -1362,8 млн. (годом ранее оно составляло -1451,9 млн. и -930,1 млн. USD соответственно). Однако со странами ЕС сальдо осталось положительным: +711,6 млн. USD против 549,4 млн. годом ранее.

При этом доля экспорта в страны ЕАЭС выросла с 47% в январе–сентябре 2016 г. до 47,9% в текущем году, в т.ч. в РФ – с 45,2 до 45,3%, а в страны ЕС – с 25,7 до 26,2%. Таким образом, планы диверсифицировать экспорт продолжают буксовать: евразийский век­тор остается гораздо более приоритетным, чем Евросоюз и страны «дальней дуги», между которыми белорусские власти планировали разделить поровну отечественный экспорт.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ