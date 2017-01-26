Внесены изменения в «парфюмерный» техрегламент

Решением Совета ЕЭК от 2.12.2015 № 91, вступившим в силу с 25 января 2017 г., внесены изменения в техрегламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).

В частности, установлено, что перед выпуском в обращение на таможенной территории ТС парфюмерно-косметическая продукция подвергается процедуре оценки соответствия требованиям настоящего технического регламента ТС.

Оценка соответствия парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 проводится в следующих формах:

– подтверждение соответствия в форме декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции, за исключением продукции, включенной в перечень согласно приложению 12 к ТР ТС 009/2011;

– государственная регистрация парфюмерно-косметической продукции, включенной в перечень, предусмотренный приложением 12 к ТР ТС 009/2011.

При этом декларирование соответствия парфюмерно-косметической продукции, не включенной в перечень, предусмотренный приложением 12 к ТР ТС 009/2011, осуществляется по одной из следующих схем:

– схема Зд – для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции;

– схема 4д – для партии парфюмерно-косметической продукции;

– схема 6д – для серийно выпускаемой парфюмерно-косметической продукции (при наличии у изготовителя сертифицированной системы менеджмента качества или производства продукции,

– сертифицированного на соответствие принципам надлежащей производственной практики (GMP).

Декларация о соответствии парфюмерно-косметической продукции требованиям ТР ТС 009/2011 оформляется на одно или несколько названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования.

При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть зарегистрированные на территории государства – члена ТС в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

При декларировании соответствия парфюмерно-косметической продукции заявителями могут быть:

– для схем Зд и 6д – изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо);

– для схемы 4д – изготовитель или импортер (продавец) либо уполномоченное изготовителем лицо.

Кроме того, установлено, что государственную регистрацию парфюмерно-косметической продукции осуществляет орган государства члена ТС, уполномоченный на проведение указанных работ в соответствии с законодательством этого государства. Свидетельство о государственной регистрации выдается в отношении одного или нескольких названий парфюмерно-косметической продукции одного наименования и действует до внесения в это название и (или) рецептуру изменений, приводящих к изменениям показателей безопасности. Заявителями при осуществлении государственной регистрации парфюмерно-косметической продукции могут быть зарегистрированные на территории государства – члена ТС в соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем или импортером (продавцом) либо уполномоченным изготовителем лицом.

Одновременно добавлены положения, устанавливающие срок действия декларации о соответствии. По схеме 3д он составляет не более 5 лет, по схеме 6д – не более 7 лет. При этом декларация о соответствии по данным схемам является действительной в течение этих сроков, если в название продукции и (или) рецептуру не вносились изменения, приводящие к изменениям показателей безопасности.

Что касается срок действия декларации о соответствии по схеме 4д, то он устанавливается с учетом срока годности продукции.

Указанные положения внесены в ТР ТС 009/2011 в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

Отметим, что в соответствии с решением Коллегии ЕЭК от 15.03.2016 № 23 декларации о соответствии, принятые до 25 января 2017 г. без указания даты окончания срока их действия, будут действовать до 31 декабря 2018 г. Декларации о соответствии, принятые до 25 января 2017 г. с указанием срока действия, действительны до окончания этого срока. Парфюмерно-косметическая продукция, изготовленная и (или) выпущенная в обращение на территории ЕАЭС в период действия деклараций о соответствии, принятых до 25 января 2017 г., может реализовываться в течение ее срока годности.

В помощь изготовителям, импортерам, организациям, оказывающим услуги с использованием парфюмерно-косметической продукции, а также потребителям данной продукции Белорусским государственным институтом метрологии разработаны Методические рекомендации по применению технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» с учетом внесенных изменений, что должно помочь им в практической деятельности.

Автор публикации: Александр Ганаго