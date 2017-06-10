Весной в интернет-продажах лидировала косметика

Яндекс.Деньги выяснили, какие товары и услуги жители Беларуси активнее всего оплачивали через интернет этой весной. Оказалось, что граждане стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой.

Так, с марта по май количество покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 3,8 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек – 105 BYN (по курсу Центробанка РФ на 08.06.2017). Вдвое выросло количество заказов спортивных товаров, средний чек за них — 193 BYN. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они приобрели в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Заботясь о внешности, белорусские пользователи не забывали и о саморазвитии: число платежей за образовательные онлайн-курсы увеличилось в 2,1 раза (средний чек — 121 BYN), за книги – в 2,9 раза.

В исследовании сравнивались платежи жителей Беларуси через Яндекс.Кассу с марта по май и за такой же период прошлого года. Касса — это универсальное платёжное решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Сегодня к ней подключено более 75 тыс. площадок по всему миру.