Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Торговля
Версия для печати

Весной в интернет-продажах лидировала косметика

10.06.2017
Весной в интернет-продажах лидировала косметика

Яндекс.Деньги выяснили, какие товары и услуги жители Беларуси активнее всего оплачивали через интернет этой весной. Оказалось, что граждане стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой.

Так, с марта по май количество покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 3,8 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек – 105 BYN (по курсу Центробанка РФ на 08.06.2017). Вдвое выросло количество заказов спортивных товаров, средний чек за них — 193 BYN. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они приобрели в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 2,3 раза больше, чем годом ранее.

Заботясь о внешности, белорусские пользователи не забывали и о саморазвитии: число платежей за образовательные онлайн-курсы увеличилось в 2,1 раза (средний чек — 121 BYN), за книги – в 2,9 раза.

В исследовании сравнивались платежи жителей Беларуси через Яндекс.Кассу с марта по май и за такой же период прошлого года. Касса — это универсальное платёжное решение для интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Сегодня к ней подключено более 75 тыс. площадок по всему миру.

Назад
Менеджмент: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit