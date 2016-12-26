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№98 (205) от 23.12.2016

26 декабря 2016 года

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Въехать в Беларусь будет дешевле

26.12.2016

В соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Республики Беларусь, с 1 января 2017 г. действуют новые единые ставки консульских сборов за выдачу въездных виз.

За выдачу индивидуальной визы, независимо от количества въездов, консульский сбор составит 60 евро, а за выдачу групповой визы – 10 евро с человека.

Напомним, что в настоящее время размер консульского сбора зависит от того, рассматривается ходатайство об однократной, двукратной или многократной визе, а также от вида въездной визы – выдаются транзитные, краткосрочные и долгосрочные визы. При этом если размер консульского сбора за транзитную въездную визу, который зависит не только от количества въездов, но и от того, индивидуальная она или групповая, составляет от 10 до 40 евро с человека, то за краткосрочную многократную визу придется заплатить уже 120 евро, а за долгосрочную многократную – 150 евро.

Имеется и несколько стран (в основном наших соседей), для граждан и жителей которых установлены иные ставки консульских сборов. Так, граждане и жители Польши Латвии, Литвы и Эстонии, как и сейчас, будут оплачивать консульские сборы по сниженным тарифам, а граждане Японии и Сербии в соответствии с двусторонними соглашениями вообще освобождаются от уплаты консульских сборов.

МИД прокомментировал, что данное решение белорусской стороны является очередным шагом, направленным на облегчение для иностранных граждан возможности посетить Беларусь, а также на развитие межличностных, деловых и культурных контактов, стимулирование въездного туризма.

Автор публикации: Александр ГАНАГО

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