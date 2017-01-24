Вечный пересмотр земельного вопроса

Законодательство об изъятии и предоставлении земельных участков планируется в очередной раз усовершенствовать. Но речь снова идет лишь о процедурных вопросах, а не о либерализации земельных отношений.

Надлежащее использование земельных участков Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании 19 января назвал «наиважнейшим вопросом» и потребовал подходить ко всем изменениям взвешенно. Перемены здесь неизбежны – «жизнь идет, все меняется», признал глава государства. Он пожелал узнать «причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ».

По мнению Президента, «передача земли должна приносить государству экономическую выгоду». Вероятно, в этом и кроется причина необходимости изменений. Если передающая сторона – государство ждет экономических выгод, то у принимающей стороны – бизнеса и отдельных граждан тоже есть такое намерение. И достичь согласия в этом вопросе одним исключением излишних административных барье­ров и чрезмерной бюрократии вряд ли возможно.

Регулирование земельного законодательства в нашей стране за относительно короткий срок накопило богатую историю. Первая редакция Кодекса о земле была принята еще в 1990 г. и с тех пор дважды менялась. В его по­следнюю версию, принятую в 2008 г., поправки вносились 13 раз, в т.ч. чтобы привести его в соответствие с Указом Президента от 27.12.2007 № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», в который изменения вносились 22 раза. С начала текущего года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства. Некоторые аспекты выделения земельных участков регламентированы в Декрете Президента от 6.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь». Около 2,5 лет назад постановлением Совмина от 29.07.2014 № 737 был утвержден комплекс мер по стимулированию развития ин­фраструктуры рынка земли и либерализации земельных от­ношений, но к появлению свободного рынка земли это не привело.

Казалось бы, при столь мощной нормативной базе не должно быть никаких лазеек для махинаций, а механизм распределения земельных ресурсов пора довести до совершенства. Но подходы властей к земельному вопросу регулярно менялись. Сначала все в этой сфере жестко контролировались централизованно, затем облисполкомам позволили самим принимать решения о предоставлении земли инвесторам. Но данное послабление, как было заявлено на совещании, привело к ненадлежащему исполнению законодательства и, как результат, запущенности территорий. «Поэтому я был вынужден отказаться от прак­тики предоставления земельных участков губернаторами и вер­нуть это право Президенту, – заявил Александр Лукашенко. – Земля – это богатство страны. Губить его никому не позволено, потому что оно не нам принадлежит и даже не нашим детям. Оно принадлежит будущим поколениям».

Исходя из таких приоритетов обсуждавшийся на совещании проект очередных изменений в Указ № 667 направлен «на обес­печение сохранности земельных ресурсов как национального достояния государства». При этом авторы документа пытаются решить следующие задачи: упростить процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения, а также одновременно исключить лазейки для махинаций с землей. Но есть и третья задача: облегчить процесс изъятия земельных участков для государственных нужд и вовлечения в хозяйственный оборот (т.е., по сути, тоже изъятия) земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. По-видимому, споры с владельцами и пользователями, не желающими расставаться с землей и тем, что на ней построено, неоднократно воз­ни­кавшие в последнее время, утомили чиновников. А потому решено «навести порядок с такими инвесторами». Поставлена задача разработать порядок изъятия земельных участков с недостроенными объектами, а заодно уточнить цели предоставления земельных участков и назначения возводимых объектов.

С технической точки зрения никаких проблем быть не должно. Проектом указа предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, упростить данные процедуры, объяснил на совещании председатель Гос­комимущества Андрей Гаев. При этом предлагается предусмотреть механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам. В частности, предлагается ввести механизмы, направленные на защиту прав землепользователей, в т.ч. четко определить сроки возмещения им убытков в случае изъятия участка.

Для сокращения сроков предоставления земель обе процедуры отвода и установления границ на местности объединяются в одну, а также устанавливается срок для отказа исполкомом в предоставлении земельного уча­с­тка. В процессы отвода земельных участков внедряются современные технологии: обмен материалами между землеустроительными организациями и аген­тствами по регистрации будет происходить, как правило, в электронном виде. Такую воз­можность предлагается предоставить исполкомам. Кроме того, в проекте указа заложена норма о том, что граждане и юридические лица, желающие улучшить принадлежащие им объекты недвижимости, смогут сделать это независимо от утвержденных генеральных планов развития территорий. На совещании было обещано также усовершенствовать в сельских населенных пунктах и в городах «порядок работы» с пустующими и ветхими домами, т.е. упростить возможность сноса таких объектов.

Трудно сказать, станет ли земля доступнее для бизнеса и граждан в результате очередных корректировок законодательст­ва. Зато возможностей для изъятия земельных участков с недостроенными объектами и сноса частных домов в городах у властей станет явно больше. Между тем, приватизация земли – одно из ключевых условий привлечения инвесторов, из­менения отношений в сельском и лесном хозяйстве. Но власти до сих пор надеются, что удастся избежать таких изменений, а эффективность и производительность труда в этих секторах можно будет поднять, сохраняя контроль над земельными ресурсами со стороны чиновников.

Особое их рвение в вопросах изъятия участков в настоящее время особенно опасно для общества. Ведь многие частники из-за череды девальваций, дороговизны кредитов и спада деловой активности просто не в состоянии завершать стройки ранее за­планированными темпами. Так что повод и возможность изымать землю найти будет куда легче, чем тех, кто способен быстро и эффективно ее использовать. Но подобные изъятия вряд ли украсят отечественный инвестиционный климат и поспособствуют реализации планов развития малого и среднего бизнеса. Для них гораздо актуальнее было бы создание предпосылок для полноценного вовлечения земли в рыночный оборот, включая возможность продажи, сдачи в аренду, залога, ипотеки, а также приобретения земли как актива, стоимость которого растет со временем. Но у государства пока иные планы. А потому к земельному вопросу в Беларуси еще не раз придется возвращаться – как в ближайшем будущем, так и в более отдаленном.

Автор публикации: Вадим ЛЕБЕДЕВ