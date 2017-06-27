«Вечная» ночная смена для водителя

Предприятие работает в 3-сменном режиме, в штатном расписании предусмотрены 2 штатные единицы водителя автомобиля для выполнения внутризаводских перевозок. Режим работы работников предусматривает работу в дневную смену. В связи с производственной необходимостью планируется организовать работу данных водителей автомобиля поочередно в 2 смены: дневную и ночную.

Правомерно ли для одного водителя автомобиля установить режим рабочего времени только в дневную смену, а другого водителя автомобиля – только в ноч­ную смену?

Законодательством о труде не запрещено установление для водителей автомобиля режима рабочего времени, предусматривающего работу только в ночное время. Более того, ч. 3 ст. 117 ТК указывает на ситуацию, при которой работник может быть принят для выполнения работы только в ночное время.

Наряду с этим не содержит ограничений для работы водителей автомобиля в ночное время также Положение о рабочем времени и времени отдыха для водителей автомобилей, утв. постановлением Минтранса от 25.11.2010 № 82.

Таким образом, наниматель...