Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.9221 руб.

2.1515 руб.

Р (100)

3.2564 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№47 (2054) от 27.06.2017

27 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

«Вечная» ночная смена для водителя

27.06.2017

Предприятие работает в 3-сменном режиме, в штатном расписании предусмотрены 2 штатные единицы водителя автомобиля для выполнения внутризаводских перевозок. Режим работы работников предусматривает работу в дневную смену. В связи с производственной необходимостью планируется организовать работу данных водителей автомобиля поочередно в 2 смены: дневную и ночную.

Правомерно ли для одного водителя автомобиля установить режим рабочего времени только в дневную смену, а другого водителя автомобиля – только в ноч­ную смену?

Законодательством о труде не запрещено установление для водителей автомобиля режима рабочего времени, предусматривающего работу только в ночное время. Более того, ч. 3 ст. 117 ТК указывает на ситуацию, при которой работник может быть принят для выполнения работы только в ночное время.

Наряду с этим не содержит ограничений для работы водителей автомобиля в ночное время также Положение о рабочем времени и времени отдыха для водителей автомобилей, утв. постановлением Минтранса от 25.11.2010 № 82.

Таким образом, наниматель...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit