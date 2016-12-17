Вашим мнением интересуются налоговики

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Проекты
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17.12.2016

МНС вынесло на общественное обсуждение проект постановления «О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25 апреля 2016 г. № 15» (далее – проект), подготовленный с учетом практики обращения электронных счетов-фактур и предложений заинтересованных государственных органов, бизнес-союзов, субъектов хозяйствования. 

Предлагаемые изменения и дополнения внесены в действующую редакцию постановления и выделены красным цветом текста. При этом планируется изменить как форму электронного счета-фактуры (ЭСЧФ), так и Инструкцию о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утв. постановлением МНС от 25.04.2016 № 15.

Проект можно скачать с сайта МНС (вкладка «Обсуждение законопроектов»).

Замечания и предложения по проекту предлагается направлять в МНС до 23.12.2016 (включительно) на электронный адрес: uklib@nalog.gov.by с пометкой «Обсуждение проекта».

Напомним, что с 1 июля т.г. в Беларуси все отечественные плательщики НДС должны использовать электронные счета-фактуры (ЭСЧФ). Документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями ведется с использованием автоматизированной информационной системы «Учет счетов-фактур». 

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