Валюту получить нельзя

Адвокатское бюро оказывает юридическую помощь иностранцу – физическому лицу, который, находясь на территории Беларуси, намерен внести через банк РБ наличную иностранную валюту на счет адвокатского бюро.

В соответствии со ст. 29 Закона от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон № 334-З) адвокаты вправе осуществлять адвокатскую деятельность в адвокатском образовании в форме юридической консультации или адвокатского бюро либо индивидуально.

Согласно ст. 31 Закона № 334-З адвокатское бюро является некоммерческой организацией, создаваемой в целях осуществления деятельности по оказанию юридической помощи.

Таким образом, адвокатское бюро является юридическим лицом – резидентом.

Юридическая помощь – это деятельность по оказанию содействия клиентам в понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства, которая на...