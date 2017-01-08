В зависимости от количества жильцов

Оплата за техобслуживание лифтов и уборку подъездов будет зависеть не от общей площади жилого помещения, а от количества жильцов. Такая норма содержится в Указе от 31.12.2016 № 514.

Как сообщает пресс-служба Президента, в документе закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма, в соответствии с которой техническое обслуживание лифта и санитарное содержание вспомогательных помещений оплачиваются потребителями исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, а не соразмерно общей площади принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений. Напомним, эта норма была временно закреплена Указом от 23.03.2016 № 107.

По такому же принципу потребителями будут возмещаться расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов).

Документ вступил в силу с 1 января 2017 г.