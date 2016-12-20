В свободном распределении отказали

Выпускнику, который в 2015 г. не смог найти заявку для трудоустройства, посоветовали поступить в магистратуру, чтобы отсрочить на год распределение. Но через год ничего не изменилось. Его согласилась взять на работу организация, но не по распределению. Декан факультета заявил, что о свободном распределении и речи быть не может, т.к. факультет уже отчитался перед ректором (в отчете все студенты распределены). Прав ли деканат?