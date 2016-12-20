Консультации
В свободном распределении отказали
Выпускнику, который в 2015 г. не смог найти заявку для трудоустройства, посоветовали поступить в магистратуру, чтобы отсрочить на год распределение. Но через год ничего не изменилось. Его согласилась взять на работу организация, но не по распределению. Декан факультета заявил, что о свободном распределении и речи быть не может, т.к. факультет уже отчитался перед ректором (в отчете все студенты распределены). Прав ли деканат?
Нет, не прав.
В данном случае налицо двойное нарушение со стороны работников деканата: невыполнение требований законодательства, касающегося распределения молодых специалистов, и предоставление ложной информации в вышестоящие инстанции.
Выпускник вправе требовать направление на работу в соответствии с полученной специальностью и квалификацией, а при невозможности распределения – выдачи справки о свободном трудоустройстве.