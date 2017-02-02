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03 февраля 2017 года

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Аренда и лизинг
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В Минске выросли ставки фиксированного подоходного налога

02.02.2017

Со 2 февраля 2017 г. в Минске увеличены размеры ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, которые применяются в отношении доходов физических лиц, полученных от сдачи физическим лицам в аренду (субаренду), наем (поднаем) жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест, находящихся на территории столицы.

Это предусмотрено решением Мингорсовета от 21.12.2016 № 260, в соответствии с которым размер отчислений арендодателей в бюджет, как и ранее, зависит от района города (чем ближе к центру, тем он выше) и местной инфраструктуры. В среднем ежемесячный платеж для них вырос на 10%.

Так, за каждую сдаваемую в аренду жилую комнату в первой экономико-планировочной зоне Минска теперь придется заплатить 30,5 BYN в месяц (было – 27,5 BYN), во второй – 25,5 BYN (23 BYN), в третьей и четвертой – 21,5 BYN (19,5 BYN), а в пятой – 17,5 BYN (16 BYN).

Арендодателям машино-мест, металлических или деревянных гаражей придется платить от 10 до 6,5 BYN в месяц в зависимости от экономико-планировочной зоны (было – от 9 до 6 рублей), железобетонных или кирпичных – от 12,8 до 11,7 BYN (было – от 11,5 до 10,5 BYN).

Ставки фиксированного подоходного налога за каждый сдаваемый кв.м площади в других нежилых помещениях г. Минска составили от 5 до 2,8 BYN (было – от 4,5 до 2,5 BYN).

Напомним, что последний раз ставки фиксированного подоходного налога повышались в апреле 2016 года, когда они были увеличены в среднем на 15%.

Решение Мингорсовета от 29.03.2016 № 189 «Об установлении размеров ставок подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах» признано утратившими силу.

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