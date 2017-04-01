В Минске торговые места на рынках для пенсионеров и инвалидов выделяются бесплатно

Торговые места на рынках столицы для пенсионеров и инвалидов для реализации ими небольших объемов сельхозпродукции выделяются бесплатно, сообщает управление торговли и услуг Мингорисполкома.

Соответствующее соглашение заключено между Мингорисполкомом в лице зампредседателя Доморацкого А.В. и руководителями минских рынков. Оно предусматривает предоставление пенсионерам и инвалидам торговых мест на рынках столицы на бесплатной основе для реализации ими до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.

Бесплатные торговые места выделяются пенсионерам и инвалидам при предъявлении пенсионного удостоверения и справки, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства (родители (усыновители), дети (в том числе усыновленные, удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, прадед, прабабка, правнуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном указанным лицам для строительства и обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества.

Срок действие соглашения – с 1 апреля до 1 декабря 2017 г.

Соглашение содержит и перечень самих рынков: «Торговые ряды» (пр. Партизанский, 99); «Чижовский рынок» (пр-д Ташкентский, 5а); «Свелта» (ул. Малинина, 35а); «Серебрянка» (ул. Плеханова, 89); «Велозаводской» (пер. Рабочий, 5); «Московский» (пр. газ. Звязда, 16); «Малиновка» (ул. Есенина, 76); «Уральский» (ул. Фроликова, 8); «Уручье-3» (ул. Никифорова, 51); «Восток» (ул. Славинского, 45а); КТУП «Минский Комаровский рынок» (ул. В.Хоружей, 8); «Раковский кирмаш» (ул. Д.Марцинкевича, 11); «Западный» ( ул. Бурдейного, 6); ООО «Торговый дом «Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123).

Кроме того, отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам 1-й группы и инвалидам-колясочникам, ветеранам Великой Отечественной войны) предоставляются бесплатные торговые места для торговли подержанными товарами на вещевом рынке «Поле чудес». Соответствующее соглашение между Мингорисполкомом и ООО «Торговый дом «Ждановичи» заключено в целях гарантированного обеспечения социальной поддержки указанным категориям граждан.

При этом Торговый дом «Ждановичи» обязуется предоставлять указанным категориям граждан торговые места на вещевом рынке по торговле подержанными товарами «Поле чудес» на безвозмездной основе (т.е. бесплатно) при наличии соответствующих документов, подтверждающих право на льготу, и реализации ими не более 10 наименований товаров. Соглашение действует с 1 апреля до 31 декабря 2017 г.