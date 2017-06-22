В Минске открылся третий магазин JYSK

22 июня новый магазин датской сети JYSK принял первых посетителей по адрес:у г. Минск, пр-т Партизанский, 182. По случаю открытия своего третьего магазина в Минске компания предоставила 30-процентную скидку на все товары! Скидка действует также в двух других магазинах в Минске и в интернет-магазине JYSK.

На этом подарки от JYSK не закончились: 23 июня – скидка 30% сохранится на весь текстиль, 24 июня – на все летние товары, а в воскресенье 25 июня – на все одеяла, подушки и матрасы.

В связи с этим можно отметить, что в истории компании случались забавные истории. Например, 1998 году создателю JYSK, Ларсу Ларсену, исполнялось 50 лет. По случаю юбилея, во всех магазинах сети он провел акцию «3 типа одеял по 50 крон». Однако пресса и покупатели восприняли ее как «любое одеяло по 50 крон», и новость быстро разлетелась по СМИ. Компании, чтобы «сохранить» лицо, не оставалось ничего, как продавать товары именно так.

Администрация магазина напоминает, что в JYSK открылся дачный сезон, в магазинах сети, в том числе в онлайн-магазине JYSK, уже доступен широкий летний сезонный ассортимент товаров.