В Минске много работы

По оперативным данным Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, в Минске на 1 безработного приходится 2,4 вакансии, а обеспеченность свободными рабочими местами с начала 2017 г. увеличилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

На столичном рынке труда по-прежнему наблюдается дисбаланс спроса и предложения, поэтому рабочие вакансии закрываются медленно и с трудом.

Наиболее востребованы нанимателями продавцы и продавцы-консультанты, повара, водители автомобиля, уборщики помещений, санитары, каменщики, штукатуры, маляры, бетонщики, арматурщики, контролеры-кассиры и контролеры, курьеры, плотники-бетонщики, швеи. Что касается специалистов и служащих, то есть спрос на инженеров, инженеров-программистов, медицинских сестер-специалистов, фельдшеров-лаборантов, воспитателей, специалистов по продаже.

На 1.06.2017 за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратилось более 15,4 тыс. человек (из них безработных – более 12,1 тыс.). За 5 месяцев т.г. трудоустроено на постоянную и временную работу 4,8 тыс. чел. Из них безработных на постоянную работу – 3 528 чел., на временную работу школьников, учащихся и студентов в свободное от учебы время – 974 чел., лиц, обязанных возмещать госрасходы на содержание детей – 185 чел., оказана финансовая поддержка безработным в виде субсидии для организации предпринимательской деятельности – 67 чел.

В общественных работах участвовали 1,5 тыс. человек (из них 1 478 безработных).

В январе – мае 2017 г. пособие по безработице получали 6 971 человек. Средний размер пособия – 25,4 BYN.

При поиске работы к электронному банку вакансий в отделах трудоустройства обратилось 116,8 тыс. чел., а к электронному банку сайта Мингорисполкома – более 3,8 млн. человек.

Вакансии в службу занятости в отчетном периоде представили 1 377 нанимателей. Заявленная организациями потребность в работниках на начало июня составляла 10 638 чел., в т.ч. рабочих – 5 075 чел.

Уровень безработицы в столице на 1.06.2017 составил 0,4%.

Автор публикации: Елена ПЕТРОШЕВИЧ