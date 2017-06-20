В белорусской экономике продолжается рост

Формально прошлогодняя рецессия сменилась минимальным ростом. При этом оживление промышленности в мае поддержали рост инвестиций и потребления (см. график 1).

Так, объем промышленного производства в январе–мае т.г. в текущих ценах составил более 35,6 млрд. BYN, что в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в январе–мае 2016 г. (год назад – спад на 1,9%), в т.ч. в горнодобывающей промышленности – на 3%, обрабатывающей – на 6,5%, по видам деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 5,7% больше, а «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 2,1% меньше. В целом объем промпроизводства в мае к апрелю т.г. увеличился на 0,3%, а к маю 2016 г. – на 8,4%. Запасы готовой продукции за май сократились на 141,6 млн. BYN и составили на 1 июня 3827,3 млн. BYN – 65,3% к среднемесячному объему промышленного производства против 69,1% годом ранее.В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объ­ем промышленного производства за 5 месяцев т.г. превысил уровень января – мая 2016 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (+19,3%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 18,5%), производстве химических продуктов (на 17,9%), текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 9,9%), электрооборудования (на 9,1%), металлургии и производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,7%).

Производство транспортных средств и оборудования выросло всего на 1,9%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 2,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,8%, фармацевтических продуктов и препаратов – на 7,2%. Не удается остановить только спад в нефтепереработке, где объем производства был на ј меньше, чем в январе–мае 2016 г. Впрочем, это уже лучше, чем -34,5% в январе–феврале т.г. Таким образом, определенный сдвиг благодаря договоренности о возобновлении поставок российской нефти в прежних объемах уже наметился.

В значительной степени рост в промышленности обусловлен оживлением экономики России, в т.ч. в инвестиционной сфере. Это позволило еще в I квартале т.г. увеличить поставки в РФ, в т.ч. грузовых автомобилей в стоимостном выражении – на 69,8%, тракторов и седельных тягачей – на 78,9%, прутков из нелегированной стали горячекатанных – в 7,6 раза, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов – на 59,8%, сельскохозяйственной уборочной техники – в 2 раза, лекарственных средств, расфасованных для розничной продажи, – на 66,6%, тары пластмассовой – на 37%.

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе–мае т.г. составило более 4 млрд. BYN, увеличившись по сравнению с январем–маем 2016 г. в сопоставимых ценах на 0,1%. При этом в хозяйствах всех категорий производство скота и птицы (в живом весе) выросло на 2,2%, до 753,1 тыс. т, а молока – на 2,2%, до 2941,3 тыс. т.

Спад инвестиций в основной капитал сохраняется, но заметно меньший, чем в I квар­тале. В январе–мае т.г. они составили 6215,9 млн. BYN, что на 5,5% ниже, чем за 5 месяцев 2016 г. (когда спад достигал 22,4%). При этом после апрельской передышки в мае инвестиции в основной капитал выросли сразу на 21,4%. В частности, объем строительно-монтажных работ оставался на 7,5% меньше, чем годом ранее, но затраты на приобретение машин и оборудования оказались уже на 1,6% больше (в мае к апрелю т.г. – рост по обеим позициям на 17,8% и 32,9% соответственно). Ввод жилья в эксплуатацию за счет всех источников финансирования остается на 8,9% меньше, чем год назад, – 1420,1 тыс. м2, в том числе с господдержкой – 227,4 тыс. м2 (-41,1%).

Объем перевозки грузов в январе–мае т.г. вырос на 1,6%, до 175,5 млн. т, а грузооборот транспорта – на 4,4%, превысив 53,6 млрд. тонно-километров, пассажирооборот – на 0,6%, до 9348,2 млн. пассажиро-километров, хотя число пассажиров остается на 4,8% меньше, чем год назад (817,2 млн. человек).

ПОДТЯНУЛОСЬ и самое слабое звено – потребление. Объем розничного товарооборота по итогам 5 месяцев т.г. был всего на 0,1% меньше, чем в январе–мае 2016 г. (14,8 млрд. BYN), причем в мае к апрелю рост составил 3,5%. Товарооборот оптовой торговли в январе–мае остался на 0,5% меньше, чем год назад, – 29,9 млрд. BYN, хотя в мае к апрелю наблюдался рост на 5%. Еще больше отличился общепит, где товарооборот по итогам 5 месяцев т.г. вырос на 0,6%, до 814,9 млн. BYN, в т.ч. благодаря майскому росту на 6,1% к апрелю.

Улучшить динамику товарооборота розничной торговли и общепита помогли некоторые сдвиги в улучшении благосостояния граждан. Правда, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе– ­апреле т.г. оставались на 1,5% меньше, чем год назад, но номинальная начисленная среднемесячная зарплата увеличилась на 8,9%, реальная зар­плата – на 1,5%, причем к апрелю 2016 г. она выросла на 2,9%. В то же время производительность труда в январе–апреле т.г. увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. (график 2). Таким образом, повышение зар­плат пока удерживается на уровне, не превышающем роста производительности.

ИТАК, если по итогам I квартала темпы роста белорусской экономики отставали от графика, определенного постановлением Совмина от 8.12.2016 № 1008, то теперь они идут с опережением: за 6 месяцев по плану ВВП должен был вырасти всего на 0,2%, а за январь–сентябрь т.г. – на 1%. Впрочем, дело здесь не в сроках. Такой уровень показателей можно считать скорее остановкой спада, чем возобновлением экономического роста. Чтобы наверстать провалы прошлых лет и обеспечить хотя бы догоняющее развитие экономики, необходим устойчивый экономический рост с темпами, превышающими среднемировые. По последнему прогнозу МВФ, глобальная экономика в текущем году вырастет на 3,5%, а по оценке Всемирного банка – на 2,7%. Таким образом, даже если прогнозы белорусского правительства сбудутся (а майские результаты позволяют надеяться на это), наши темпы роста будут в 1,5–2 раза ниже мировых. При этом никакая динамика ВВП не заменит населению реальных ощущений роста своего благосостояния как минимум в 3 измерениях: цены, зарплата, занятость.

Власти уже не раз объявляли, что намерены справиться с этой триадой. Но пока для правительства и роста ВВП может быть достаточно, чтобы объявить о завершении кризиса. Выход на долгожданную траекторию роста для некоторых чиновников вполне может стать оправданием для отказа от структурных реформ в экономике – как обещанных в программных документах, так и тех, к которым в последние 2 года призывают независимые ученые, бизнес-союзы и международные финансовые организации.

Автор публикации: Роман КУНИЦКИЙ