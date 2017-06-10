В Беларуси запустили технологию оплаты покупок смартфоном

«Приорбанк» первым запустил в стране бесконтактную технологию оплаты покупок смартфоном для владельцев карт Visa. Теперь белорусы могут рассчитываться без банковского «пластика» в магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других заведениях по всей стране.

Смартфон в платежное средство превращает технология HCE – Host Card Emulation. Для расчетов используется «цифровая карточка» – виртуальный дубликат стандартного «пластика». Создать её можно бесплатно в специальном приложении Prior Pay. Сделать это смогут как новые, так и действующие владельцы карт Visa, причем последним даже не нужно посещать отделение банка.

Таким образом, пластиковая карта для оплаты товаров и услуг больше не нужна. Чтобы рассчитаться за покупку, надо лишь коснуться смартфоном о платежный терминал с поддержкой Visa payWave (ее, кстати, сейчас используют бесконтактные карточки). Причем оптимальное расстояние между смартфоном и терминалом составляет 4 см. Информация о том, что платеж прошел, тотчас появится на экране телефона.

Оплата со смартфона происходит мгновенно – скорость транзакции гораздо выше, чем при расчетах пластиковой картой. Технология HCE также предоставляет больший уровень безопасности, поскольку перехватить данные практически невозможно. Платить телефоном при этом удобнее, чем доставать карту из кошелька или кармана.

Технологию поддерживают многие объекты торговли, общепита и развлечений по всей Беларуси. В ближайшие месяцы их число заметно возрастет с массовым переходом на современные платежные терминалы.

Решение пока работает только в смартфонах на операционной системе Android (версии 4.4 и выше), однако в будущем будет доступно и на других платформах. Для бесконтактной оплаты телефон должен обладать NFC-модулем. Для обмена данными также необходимо интернет-соединение (расход трафика при этом минимальный).

– С запуском технологии HCE мы делаем первый шаг к отказу от физического пластика. В будущем смартфон или другое мобильное устройство станут основным инструментом платежей, – отметил зампредседателя правления Приорбанка Сергей Шишов.