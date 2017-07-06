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№48 (2055) от 30.06.2017

06 июля 2017 года

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Строительство
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В Беларуси введено адресное субсидирование в жилищном строительстве

06.07.2017
В Беларуси введено адресное субсидирование в жилищном строительстве
Фото Э. Котляков РИА Новости

Указом Президента от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений» (далее – Указ № 240), вступающим в силу с 7 августа 2017 г., в Беларуси вводится адресное субсидирование в жилищном строительстве – особый вид господдержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом оно не заменит действующую систему льготного кредитования жилищного строительства, а дополнит ее.

Согласно Указу № 240 будут предоставляться субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, выдаваемыми банками на строительство (реконструкцию) жилых помещений (в пределах максимальной нормируемой стоимости жилого помещения), а для многодетных и молодых семей и детей-сирот – также и на погашение основного долга по этим кредитам.

Право на получение субсидии на уплату части процентов получат граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (за исключением признанных таковыми по дополнительным основаниям, предусмотренным организациями в коллективных договорах) и имеющие право на получение господдержки в соответствии с указом Президента от 6.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» (далее – Указ № 13). При этом некоторые категории таких граждан (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы и т.д.) будут иметь внеочередное право на получение субсидии на уплату части процентов.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Беларуси, будут пользоваться правом на получение субсидии на уплату части процентов и субсидии на погашение основного долга наравне с гражданами Беларуси.

Граждане, имеющие право на получение как субсидии на уплату части процентов, так и субсидии на погашение основного долга, имеют право воспользоваться по своему выбору либо субсидией на уплату части процентов, либо господдержкой в соответствии с Указом № 13.

Субсидия на уплату части процентов (субсидии) будет предоставляться гражданам, осуществляющим:

– строительство жилых помещений в экономичных многоквартирных и блокированных жилых домах типовых потребительских качеств, перечень проектов (серий) которых утверждается Минстройархитектуры, а также в многоквартирных и блокированных жилых домах иных проектов (серий), проектная документация на строительство которых утверждена в установленном порядке до 1 июня 2013 г.;

– строительство (реконструкцию) одноквартирных жилых домов;

– реконструкцию жилых помещений.

Предоставление субсидии на уплату части процентов (субсидий) осуществляется с соблюдением принципа одноразовости получения господдержки.

Субсидия на уплату части процентов предоставляется в следующих размерах:

– многодетным семьям, имеющим троих несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, – в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором;

– многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, – в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором;

– иным гражданам, имеющим право на ее предоставление, – в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уменьшенной на 2 процентных пункта, но не более процентной ставки по кредиту, установленной кредитным договором.

Непосредственный порядок предоставления субсидий будет разработан Совмином с учетом норм Указа № 13, и особенностей, установленных Указом № 240.

Автор публикации: Максим СОКОЛОВ

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