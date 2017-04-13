В Беларуси внедрят депозитную систему сбора тары из-под напитков

На заседании Президиума Совмина 12 апреля обсуждался проект Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами на период до 2035 года.

Документ разработан Минжилкомхозом и предусматривает минимизацию объемов захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах и снижение их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, а также максимально возможное использование отходов с извлечением вторичного сырья.

Ситуация в сфере обращения с ТКО и вторичными ресурсами вызывает серьезные опасения. По словам премьер-министра Андрея Кобякова, ежегодно в республике образуется около 4 млн. тонн ТКО. При этом повторно используется только 15,8%, что значительно ниже, чем в большинстве стран ЕС, где этот показатель составляет от 30 до 90%.

Более 80% объема образующихся ТКО вывозятся для захоронения на 165 полигонов и 1706 мини-полигонов по всей стране, при том что свыше 90% этих объектов являются «наследием» Советского союза, не соответствуют современным нормам природоохранного законодательства, а их проектные мощности практически исчерпаны. «Минск уже сейчас столкнулся с проблемой отсутствия свободных территорий для размещения полигонов для захоронения отходов, а это более 1 млн. тонн ежегодно, – отметил А. Кобяков.

Что предлагается для решения озвученных проблем? В первую очередь, это совершенствование системы раздельного сбора ТКО и вовлечения в хозяйственный оборот содержащихся в них вторичных ресурсов, внедрение депозитной системы сбора тары из-под напитков, использование энергетического потенциала и технологий компостирования органической части ТКО. Все это должно позволить к 2035 году выйти на 50-процентный уровень использования образующихся в республике ТКО.

В то же время проект Национальной стратегии носит социально-экологический характер и не имеет выраженного экономического эффекта. «В данном случае экологические выгоды являются приоритетными по сравнению с экономическими. Косвенный экономический эффект будет заключаться в создании условий, стимулирующих к развитию бизнес-процессов в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, а это инвестиции в отрасль, дополнительные рабочие места и отчисления в бюджет», – считает премьер-министр.

Несмотря на это, экономический эффект все-таки ожидается, и немалый. Только за счет внедрения современных технологий энергетической «переработки» отходов, использования RDF-топлива в цементной промышленности и строительства мусоросжигающего завода в Минске предполагается заместить импортируемые ТЭР в объеме до 170 тыс. тонн условного топлива в год.

Справка «ЭГ». Система депозитного сбора предполагает, что, при покупке товара в упаковке, соответствующей требованиям системы, потребитель платит определенную дополнительную сумму, которую затем может вернуть, сдав порожнюю упаковку в специализированные стационарные и (или) передвижные пункты приема тары и вторичного сырья, пункты приема, организованные в объектах розничной торговли, и специализированные автоматы по приему использованной тары (фандоматы), расположенные в местах шаговой доступности.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ