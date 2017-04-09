В Беларуси утверждены новые формы пенсионных удостоверений. Но обмена не будет

Постановлением Совмина от 6.04.2017 № 255 утверждены новые формы пенсионного удостоверения и пенсионного удостоверения лица, которому установлена пенсия за особые заслуги перед Республикой Беларусь.

Но менять старые пенсионные удостоверения, выданные до вступления этого документа в силу, на новые не придется: они будут действительными до конца жизни их владельца и обмену не подлежат. И это очень разумное решение – в настоящее время в органах по труду, занятости и социальной защите различные виды пенсий получают более 2,6 млн. человек, что составляет около 27,5% всего населения Беларуси. Можно себе только представить, какие расходы понесло бы государство в случае объявления очередной «обменной» кампании.

Более того, Минтруда и соцзащиты поручено обеспечить выдачу пенсионных удостоверений по новым формам только после использования бланков пенсионных удостоверений старого образца, установленного до вступления в силу постановления № 255. Так что в ближайшее время граждане Беларуси, выходящие на пенсию, будут продолжать получать «старые» удостоверения.

Кроме того, Минтруда и соцзащиты должно:

– организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по новым формам за счет средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете;

– в двухмесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с постановлением № 255.

Отметим, что в пенсионном удостоверении, утвержденном постановлением № 255, есть существенные изменения по сравнению с пенсионным удостоверением, образец которого был утвержден приказом Минсоцзащиты от 29.09.1998 № 85 почти 20 лет назад. Так, в него включена своеобразная памятка для пенсионеров, согласно которой:

1) лицам, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии, назначается одна пенсия по их выбору;

2) пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение, об обстоятельствах, влекущих в соответствии с законодательством изменение размера пенсии или прекращение ее выплаты (поступление на работу или увольнение с работы, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, помещение на государственное обеспечение, перемена места жительства и другое), а также о получении разрешения на постоянное проживание за пределами Республики Беларусь, выданного в установленном порядке в государстве его постоянного проживания;

3) суммы пенсий, излишне выплаченные пенсионеру вследствие злоупотреблений с его стороны (в результате представления документов с заведомо неправильными сведениями, сокрытия факта работы и другое), удерживаются из пенсий на основании решений комиссий по назначению пенсий.

Так что сослаться на незнание в случае нарушения этих правил теперь уже не получится.

Новое пенсионное удостоверение имеет размер 75 х 105 мм, а его обложка будет изготавливаться из коленкора бордового цвета.

Постановление № 255 вступает в силу после своего официального опубликования.

С образцом нового пенсионного удостоверения можно ознакомиться здесь.

Автор публикации: Александр БОРИСОВ