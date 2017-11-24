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№88 (2095) от 24.11.2017

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№88 (2095) от 24.11.2017

24 ноября 2017 года

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В Беларуси установлена расчетная норма рабочего времени на 2018 год

24.11.2017

Принято постановление Минтруда и соцзащиты от 16.11.2017 № 73 «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2018 год», вступающее в силу с 25 ноября 2017 г.

Документом предусмотрено, что расчетную норму рабочего времени на 2018 год при полной норме его продолжительности должна составлять не более:

– для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2016 часов;

– для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2022 часов.

Отметим, что согласно ст. 124 Трудового кодекса расчетная норма рабочего времени устанавливается Минтруда и соцзащиты каждый год. При этом данный показатель наниматели применяют для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работы (сменности), а также для контроля за соблюдением норм продолжительности рабочего времени.

Напомним, что в прошлом году расчетная норма рабочего времени при полной норме продолжительности рабочего времени составляла:

– не более 2 019 часов – для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье;

– не более 2 021 часов – для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье.

В 2016 г. данный показатель составлял не более 2 038 часов и 2 044 часов соответственно.

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