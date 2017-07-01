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№48 (2055) от 30.06.2017

01 июля 2017 года

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ВЭД
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В Беларуси упрощается порядок уплаты таможенных платежей

01.07.2017

С 4 июля 2017 г. существенно упрощается порядок уплаты таможенных платежей, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Республики Беларусь.

Независимо от таможни, на которой ИП и юридические лица декларируют товары, платежи нужно будет перечислять на единые счета Минской центральной таможни. Новшество призвано упростить работу участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД), считают в ГТК.

Ранее такие платежи необходимо было производить на счет той таможни, в которой будет осуществляться таможенное оформление (декларирование) товаров. При этом зачастую участники ВЭД, первоначально запланировав ввозить товар через одну таможню и уплатив деньги на ее счет, затем по какой-то причине были вынуждены изменить свое решение. При въезде через другую таможню им приходилось оформлять дополнительные документы, чтобы произвести зачет произведенного на иной счет платежа, что, естественно, приводило к задержкам при оформлении (декларировании) товаров.

С 4 июля 2017 г. уплата любых таможенных платежей – как в иностранной валюте, так и в белорусских рублях – должна производиться на единые счета Минской центральной таможни:

№ BY12NBRB36009200000080000000 (код валюты 933, белорусские рубли);

№ BY20NBRB36009200000010000000 (код валюты 840, доллары США);

№ BY05NBRB36009200000020000000 (код валюты 978, евро).

Нетрудно заметить, что данное решение принято с учетом перехода платежной системы Республики Беларусь на международный формат структуры номеров счетов IBAN (International Bank Account Number).

В расчетных документах на уплату таможенных платежей в реквизите «УНП бенефициара» с 4 июля 2017 г. необходимо указывать учетный номер плательщика Минской центральной таможни – 100420574.

На сайте ГТК сообщается, что такой порядок распространяется на уплату и зачисление:

– всех видов платежей, связанных с декларированием товаров – таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин;

– утилизационного сбора;

– обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов (за исключением обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования, вносимого физическими лицами в иностранной валюте).

В том же порядке теперь должны уплачивать платежи, связанные с декларированием товаров, и физические лица.

Что касается денежных средств, уплаченных участниками ВЭД до 4 июля 2017 г., то их разрешено использовать при декларировании товаров в любой таможне, а не обязательно в той, на счет которой деньги были зачислены, как было ранее.

С учетом перехода на уплату любых таможенных платежей на единые счета Минской центральной таможни и для возврата денежных средств участникам ВЭД с указанной даты необходимо обращаться именно в эту таможню. Напомним, что Минская центральная таможня расположена по адресу: ул. Холмогорская, 57, 220137, г. Минск.

Кроме того, ГТК сообщает, что платить таможенные платежи с использованием автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства (АИС «Расчет») на счета Минской центральной таможни можно уже с 1 июля 2017 г.

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Содержание «Экономической газеты» N 48 за 30 июня 2017 года
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