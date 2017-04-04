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08 апреля 2017 года

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Вопрос-ответ

Увольнение работника в связи с изменением условий труда

04.04.2017

Работника предупредили об изменении существенных условий труда за 7 дней. Он проставил дату ознакомления, но решение не принял. В последний день предупреждения он сообщил о несогласии продолжать работу.

Как уволить работника в этот день и рассчитаться с ним?

В связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами наниматель имеет право изменить существенные условия труда работника при продолжении им работы по той же специальности, квалификации или должности, определенных в трудовом договоре (ст. 32 ТК).

Изменением существенных условий труда признается изменение системы оплаты труда, режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени, изменение гарантий, уменьшение размеров оплаты труда, а также других условий, устанавливаемых в соответствии с ТК.

С 1.01.2015 г. руководители организаций вправе изменять существенные условия труда работника в связи с обоснованными производс...

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