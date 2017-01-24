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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Увольнение по соглашению сторон

24.01.2017
Увольнение по соглашению сторон

При прекращении трудового договора (контракта) по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 35 ТК, за исключением случаев расторжения (прекращения) трудового договора (контракта) по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК) и по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (ст. 44 ТК), согласно п. 37 Инструкции № 40 в трудовую книжку вносится запись об увольнении со ссылкой на соответствующий пункт ч. 2 ст. 35 ТК.

Приказом вышестоящей организации установлены образцы документов по личному составу. Исходя из приказа ссылка при увольнении по соглашению сторон должна быть сделана на ст. 37 ТК. По утверждению вышестоящей организации при указании в приказе п. 1 ч. 2 ст. 35 ТК наниматель обязан удержать деньги за отпуск, предоставленный авансом.

По какому основанию правильно увольнять работника? Чем руководствоваться: приказом вышестоящей организации либо Инструкцией № 40?

В силу норм ч. 2 ст. 35 ТК основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон (ст. 37 ТК);

2) истечение срока действия срочного трудового договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по желанию (ст. 40 ТК), или по требованию работника (ст. 41 ТК), или по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК);

4) перевод работника, с его согласия, к другому нанимателю или переход на выборную должность;

5) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с нанимателем; отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий тр...

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