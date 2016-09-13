Увольнение гендиректора

Как правильно произвести увольнение генерального директора и сделать запись в его трудовой книжке?

Согласно п. 44 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40), записи об увольнении с работы (прекращении трудового договора (контракта)) заверяются подписью нанимателя или иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки. В отличие от иных записей, вносимых в раздел «Сведения о работе», записи об увольнении работника (прекращении трудового договора (контракта) заверяются печатью нанимателя (представительства иностранной организации).

При увольнении работника (прекращении трудового договора (контракта)) все записи, внесенные в соответствующие разделы трудовой книжки за время его работы...