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№70 (1977) от 13.09.2016

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№70 (1977) от 13.09.2016

12 сентября 2016 года

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Вопрос-ответ

Увольнение гендиректора

13.09.2016
Увольнение гендиректора

ЗАО ликвидируется. Генеральный директор уволил главного бухгалтера, кадровика и других работников.

Как правильно произвести увольнение генерального директора и сделать запись в его трудовой книжке?

Согласно п. 44 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда и соцзащиты от 16.06.2014 № 40 (далее – Инструкция № 40), записи об увольнении с работы (прекращении трудового договора (контракта)) заверяются подписью нанимателя или иного лица, уполномоченного на внесение записей в трудовые книжки. В отличие от иных записей, вносимых в раздел «Сведения о работе», записи об увольнении работника (прекращении трудового договора (контракта) заверяются печатью нанимателя (представительства иностранной организации).

При увольнении работника (прекращении трудового договора (контракта)) все записи, внесенные в соответствующие разделы трудовой книжки за время его работы...

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