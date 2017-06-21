Увеличить закупки металлолома у населения

Указ Президента Республики Беларусь от 16.06.2017 № 212 «Об открытии специальных счетов», направленный на увеличение объемов закупки лома и отходов черных и цветных металлов у населения, опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом предусматривается открытие специальных счетов заготовительными организациями ГО «Белвторчермет» в обслуживающих банках, которые будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома – ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» для дальнейших расчетов с ломосдатчиками.

Специальные счета в банках для аккумулирования денежных средств в белорусских рублях и направления их на закупку металлолома у населения поручено открыть ОАО «Белвторчермет» и «Белцветмет», производственным унитарным предприятиям «Брествторчермет», «Витебсквторчермет», «Гродновторчермет», «Гомельвторчермет» и «Могилеввторчермет».

Таким образом, Белорусский металлургический завод за счет собственных средств активизирует закупку лома и отходов черных и цветных металлов у населения. И это понятно: БМЗ заинтересован в увеличении доли отечественного сырья (сегодня она достигает 50%) с целью снижения себестоимости выпускаемой продукции.

Напомним, что металлолом от населения принимается строго в соответствии с перечнем, утв. постановлением Совмина от 10.10.2006 № 1331, кроме того, этот вид деятельности является лицензируемым.

Отметим, что Совмин своим постановлением от 9.12.2016 № 1011 установил планы по поставке металлолома для государственных нужд в 2017 году для ряда министерств, которые должны были довести госзаказ (и проконтролировать его выполнение) до подведомственных субъектов хозяйствования.

«Установлен заказ на поставку металлолома для государственных нужд в 2017 году»:

Проконтролировать выполнение Указа № 212 поручено Комитету госконтроля.