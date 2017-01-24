Уведомление о непродлении контракта

Каждая из сторон, заключивших контракт, не позд­нее чем за 1 месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения (ч. 3 п. 11 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29», далее – Указ № 180).

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда от 26.06.2008 № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников» (далее – постановление № 4) разъяснено, что стороны, заключившие контракт, не поз­д­нее чем за 2 недели до истечения срока его действия, если больший срок не предусмотрен контрактом...