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№6 (2013) от 24.01.2017

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№6 (2013) от 24.01.2017

24 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Уведомление о непродлении контракта

24.01.2017

Какую ответственность несет организация за несвоевременное уведомление работника о прекращении контракта?

Каждая из сторон, заключивших контракт, не позд­нее чем за 1 месяц до истечения срока его действия письменно предупреждает другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые отношения (ч. 3 п. 11 Указа Президента от 12.04.2000 № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29», далее – Указ № 180).

В п. 12 постановления Пленума Верховного Суда от 26.06.2008 № 4 «О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма работников» (далее – постановление № 4) разъяснено, что стороны, заключившие контракт, не поз­д­нее чем за 2 недели до истечения срока его действия, если больший срок не предусмотрен контрактом...

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