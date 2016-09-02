Уведомление в первую очередь

Между сторонами планируется заключить договор факторинга. До или после его заключения кредитор обязан уведомить фактора об отлагательном условии исполнения уступаемого денежного обязательства?

До заключения договора факторинга.

В соответствии с ч. 1 ст. 153 Банковского кодекса (далее – БК) по договору финансирования под уступку денежного требования (далее – договор факторинга) одна сторона (фактор) – банк или небанковская кредитно-финансовая организация обязуется другой стороне (кредитору) вступить в денежное обязательство между кредитором и должником на стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы денежного обязательства должника с дисконтом. Под дисконтом понимается разница между суммой денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору.

Согласно ч. 14 п. 1 раздела «Основания уступки требования, перевода долга» обзора судебной практики рассм...