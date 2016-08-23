Утром деньги – вечером стулья

Между сторонами существует денежное обязательство, неисполненное должником. Кредитор заявил иск, и суд удовлетворил требование о взыскании задолженности с должника. Правомерно ли удерживать вещь должника при наличии положительного для кредитора решения суда?

Да, правомерно.

Исходя из ст. 290 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями.

В силу п. 1 ст. 340 ГК кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Основания прекращения (исполнения) обязательств определены в главе 26 ГК....