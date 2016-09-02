Уточнен порядок взимания арендной платы за земельные участки

Указом Президента от 25.08.2016 № 319 «О внесении дополнений и изменений в указы Президента Республики Беларусь» (далее – Указ № 319), основные положения которого вступили в силу с 28 августа 2016 г., внесены корректировки в некоторые акты Главы государства по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения.

Наиболее интересными, несомненно, являются изменения, внесенные в Указ Президента от 1.03.2010 № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности» (далее – Указ № 101).

В частности, п. 1 Указа № 101 дополнен подп. 1.61, согласно которому размер ежегодной арендной платы за земельные участки, входящие в состав земель промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, расположенные за пределами населенных пунктов, предоставленные юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (ИП) из земель лесного фонда для строительства и (или) обслуживания линейных объектов (газопроводы, нефтепроводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и связи и др.), устанавливается в размере земельного налога, определенного в соответствии с налоговым законодательством (с учетом увеличения или уменьшения ставок земельного налога по решениям местных Советов депутатов), без увеличения (уменьшения) размера ежегодной арендной платы в соответствии с подп. 2.2 п. 2 данного законодательного акта.

Напомним, что исходя из подп. 2.2 п. 2 Указа № 101 местные исполнительные комитеты имеют право увеличивать (уменьшать), но не более чем в 2,5 раза, размер ежегодной арендной платы за земельные участки, предоставленные отдельным категориям арендаторов, за исключением резидентов свободных экономических зон, специальных туристско-рекреационных парков применительно к земельным участкам, предоставленным этим резидентам администрациями СЭЗ, а также за исключением случая, определенного в ч. 11 подп. 1.15 п. 1 данного законодательного акта (когда земельные участки (части земельных участков) включены в соответствующий перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены).

При этом указанные решения местных исполнительных комитетов об увеличении размера ежегодной арендной платы за земельные участки не распространяются на юридические лица и ИП, которым изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин) и пеней, а также на юридические лица и индивидуальных предпринимателей в случаях, определенных в подп. 1.5 п. 1 Указа № 101 (когда земельные участки расположены в границах СЭЗ либо специальных туристско-рекреационных парков и предоставлены в аренду их резидентам для реализации инвестиционных проектов).

Юридические лица, на которые распространяется действие подп. 1.61 п. 1 Указа № 101, должны:

– представить (при необходимости) в налоговые органы расчет суммы арендной платы за земельные участки (части земельных участков) с внесенными изменениями и (или) дополнениями не позднее 20-го числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором официально опубликован Указ № 319, т.е. не позднее ноября 2016 г. (подп. 2.1 п. 2 Указа № 319);

– произвести уплату (доплату) арендной платы за земельные участки (части земельных участков) не позднее даты, соответствующей ближайшему законодательно установленному сроку уплаты после представления указанного расчета суммы арендной платы с внесенными изменениями и (или) дополнениями в соответствии с подп. 2.1 п. 2 Указа № 319, без начисления пеней и применения мер административной ответственности (подп. 2.2 п. 2 Указа № 319);

– отразить (при необходимости) изменения и (или) дополнения в налоговой декларации (расчете) по налогу на прибыль, а также в расчете части прибыли (дохода), подлежащей перечислению в бюджет (далее – расчеты). Расчеты с внесенными изменениями и (или) дополнениями представляются не позднее предусмотренного законодательством очередного срока представления расчетов, следующего за кварталом, на который приходится дата представления расчета суммы арендной платы, указанного в подп. 2.1 п. 2 Указа № 319 (подп. 2.3 п. 2 Указа № 319);

– произвести (при необходимости) уплату (доплату) сумм налога на прибыль и части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ не позднее предусмотренного законодательством очередного срока для их уплаты, следующего за датой представления расчетов с внесенными изменениями и (или) дополнениями в соответствии с подп. 2.3 п. 2 Указа № 319, без начисления пеней и применения мер административной ответственности.

Кроме того, п. 1 Указа № 101 дополнен подп. 1.7.16, в соответствии с которым арендная плата не взимается за земельные участки, предоставленные организациям, осуществляющим за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов строительство объектов, включенных в государственную инвестиционную программу, а также в инвестиционные программы областей и г. Минска, – на период их строительства.

В то же время подпункт 1.15-1 дополнен нормой, согласно которой арендная плата исчисляется и уплачивается в порядке и сроки, установленные в подп. 1.15 п. 1 Указа № 101, за земельные участки, предоставленные лицам, указанным в подп. 1.7.8 п. 1 данного законодательного акта (т.е. освобожденным от арендной платы при обычных условиях), если они используются для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства или заняты капитальными строениями (зданиями, сооружениями), их частями, машино-местами, предназначенными и (или) используемыми для осуществления предпринимательской деятельности.

Отметим, что расширен и перечень случаев, когда суммы арендной платы за земельные участки не включаются в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении (ч. 4 подп. 1.14 п. 1 Указа № 101). К суммам арендной платы, возмещаемым арендаторам (плательщикам) в соответствии с подп. 1.11 п. 1 Указа № 101 либо исчисленным за земельные участки в соответствии с ч.ч. 1 и 11 подп. 1.15 п. 1 Указа № 101 добавлены суммы арендной платы, возмещаемые ссудополучателем ссудодателю, обязанность возмещения которых предусмотрена актами Президента Республики Беларусь.

В новой редакции изложено приложение 1 к Указу № 101, содержащее коэффициенты к кадастровой стоимости земельных участков с разным функциональным использованием.

Указом № 319 внесены определенные изменения и в перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утв. Указом Президента от 26.04.2010 № 200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан» (далее – Указ № 200). В частности, увеличены размеры платы, взимаемой при некоторых административных процедурах по государственной регистрации, осуществляемой в отношении земельных участков.

Все рассмотренные нормы, за исключением изменений, внесенных в Указ № 200, распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.

Кроме того, Указом № 319 внесены определенные корректировки и в иные акты Президента, в основном связанные с приведением законодательства в соответствие с последними изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

В завершение отметим, что значительная часть Указа № 319 посвящена корректировке Положения об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь, утв. Указом Президента от 10.01.2005 № 9, в части введения возможности ограничения физического лица в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от 6 месяцев до 3 лет. Это ограничение может быть инициировано как самим физическим лицом (путем личной подачи организатору азартных игр письменного заявления), так и его родственниками посредством обращения в суд с соответствующим заявлением.

Автор публикации: Александр ГАНАГО